"Jetstream" bringt Saharastaub in den Norden und Niedersachsen

Stand: 30.04.2024 21:10 Uhr

Es ist erneut staubig geworden in Niedersachsen: Eine Höhenströmung brachte auch am Dienstag laut Meteorologen wieder aufgewirbelten feinen Saharasand aus Nordafrika in unsere Region.