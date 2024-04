Aldi-Supermarkt brennt in Gifhorn ab - Millionenschaden Stand: 30.04.2024 15:40 Uhr Beim Brand eines Supermarktes in Gifhorn ist am Dienstag ein Millionenschaden entstanden. Wegen des Feuers blieben zwei Schulen und ein Kindergarten geschlossen. In der Nacht soll es eine Brandwache geben.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund zwei Millionen Euro. Der Supermarkt ist nahezu vollständig zerstört. Kurz nach Beginn der Löscharbeiten sei das Dach eingestürzt, weil das Gebäude in Leichtbauweise errichtet wurde, so ein Sprecher der Feuerwehr. Mit einem Bagger wurde zudem die Gebäudehülle eingerissen, um besser an die Flammen heranzukommen. "In Abstimmung mit der Umweltbehörde haben wir Löschschaum im Inneren des Gebäudes eingesetzt, um Glutnester zu bekämpfen", erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Schulen blieben wegen des Brandes in Gifhorn geschlossen

Die Feuerwehr war gegen 5.30 Uhr alarmiert worden. Mehr als 100 Einsatzkräfte konnten den Brand nach rund zwei Stunden unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Wegen des Rauchs sollten Anwohnerinnen und Anwohner ihre Fenster und Türen zeitweise geschlossen halten. Eine Grund- und eine Realschule sowie ein Kindergarten blieben geschlossen. Die Brandursache ist laut Polizei unklar, die Ermittlungen laufen.

