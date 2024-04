Stand: 30.04.2024 22:24 Uhr Mehrere Verletzte bei Unfall auf A2 bei Wunstorf

Auf der A2 bei Wunstorf (Region Hannover) sind bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen fünf Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war zunächst ein Reisebus wegen eines technischen Defekts liegen geblieben. In der Folge kam es am Dienstagabend zu den Unfällen. Der genaue Ablauf war zunächst noch unklar. Die Fahrbahn war wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers zeitweise gesperrt, später war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten zwischen Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) und Wunstorf-Luthe zunächst nur eine Spur frei. Der Verkehr staute sich in Fahrtrichtung Hannover auf mehreren Kilometern.

