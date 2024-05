Stand: 01.05.2024 11:18 Uhr A1: Unfall auf der Überholspur - vier Fahrzeuge beteiligt

Am Mittwochabend sind bei Großenkneten (Landkreis Oldenburg) zwei Personen bei einem Unfall verletzt worden. Insgesamt waren vier Fahrzeuge beteiligt. Der 43-jährige Fahrer eines Sattelzugs war laut Polizei auf die Überholspur gewechselt und hatte dabei offenbar ein Auto übersehen. Der 60 Jahre alte Autofahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Sattelzug auf. Er wurde leicht verletzt. Das Auto blieb auf dem Überholfahrstreifen stehen. Daraufhin kam es zu zwei weiteren Zusammenstößen: Ein 30-jähriger Autofahrer prallte beim Versuch, dem Unfallwagen auszuweichen, in die Mittelschutzplanke. Ein weiterer Pkw mit einem 48-Jährigen am Steuer fuhr in das auf dem Überholstreifen stehende Unfallfahrzeug, der 80-jährige Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Die A1 war nach den Zusammenstößen zeitweise voll gesperrt.

