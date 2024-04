Stand: 30.04.2024 07:32 Uhr Promillegrenze, keine Kopfhörer: Strengere Regeln auf Maschsee

Der Rat der Stadt Hannover hat für die Benutzung des Maschsees strengere Regeln beschlossen. Laut Beschluss gilt für Bootsführer in Zukunft eine Alkohol-Promillegrenze von 0,5. Wer zum Beispiel mit dem Tretboot unterwegs ist, darf außerdem keine Kopfhörer mehr tragen. So soll der Maschsee sicherer werden. Die Zahl der Unfälle auf dem Wasser war zuletzt gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es sieben Unfälle, im Jahr zuvor waren es nur drei. Neu ist außerdem, dass bei einem Unfall auf dem Wasser immer die Polizei gerufen werden muss. Außerdem sind Bootsverleiher in Zukunft verpflichtet, die Personalien der Nutzer zu notieren. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min