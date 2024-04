Stand: 30.04.2024 13:02 Uhr Diebe wollen Automaten mit Spanngurt aus Spielothek ziehen

In Dörpen im Landkreis Emsland haben Unbekannte versucht, einen Wechselgeldautomaten mit einem Spanngurt aus einer Spielothek zu ziehen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein Bürger die Beamten alarmiert, weil er an der Spielhalle drei Personen bemerkt hatte, die sich an der Hintertür zu schaffen machten. Als die Polizei eintraf, seien die Täter schon weg gewesen, hieß es. Sie hätten versucht, den Automaten mit dem Gurt aus seiner Verankerung zu reißen und rund 5.000 Euro erbeutet, so die Polizei. Kurz darauf stieß die angeforderte Verstärkung auf der B70 in Kluse auf den Fluchtwagen. Das Auto raste in einen Vorgarten und beschädigte einen Zaun. Die drei Insassen flohen in die Feldmark. Trotz eingesetztem Hubschrauber und Wärmebildkameras fehlt von ihnen derzeit noch jede Spur. Das Fluchtauto war zuvor aus einer Kfz-Werkstatt in der Nähe von Aurich gestohlen worden. Bei dem Einbruch dort sei zudem Geld gestohlen worden, hieß es.

VIDEO: Dörpen: Einbrecher-Trio will Spielothek ausrauben (1 Min)

