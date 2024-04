Stand: 30.04.2024 18:56 Uhr Volkswagen verdient im 1. Quartal deutlich weniger

Der Volkswagen Konzern hat in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis lag nach Steuern bei 3,7 Milliarden Euro - und damit knapp 22 Prozent unter dem Ergebnis von 2023. Das teilte VW am Dienstag in Wolfsburg mit. Dafür gibt es laut Volkswagen mehrere Gründe; neue Tarifabschlüsse und geringere Verkaufszahlen der Marken Porsche und Audi, mit denen VW traditionell viel verdient. Trotzdem geht der Konzern davon aus, dass sich die selbst gesteckten Ziele für 2024 noch erreichen lassen.

