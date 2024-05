Stand: 01.05.2024 12:12 Uhr Segelflugzeug abgestürzt - zwei Menschen verletzt

Im Landkreis Emsland ist am Mittwochvormittag ein Segelflugzeug abgestürzt. Nach Angaben der Polizei waren zwei Menschen an Bord, beide wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler geschah das Unglück in der Nähe des Segelflugplatzes Rhede. Das Flugzeug sei aus einer Höhe von etwa 50 Metern abgestürzt, sagte eine Polizeisprecherin. Die genaueren Umstände des Absturzes sind demnach noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.05.2024 | 12:00 Uhr