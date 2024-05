Stand: 01.05.2024 16:07 Uhr Maikäfertreffen: Autoklassiker rollen durch Hannover

Das traditionelle Maikäfertreffen in Hannover hat in diesem Jahr laut Organisatoren 10.000 Besucherinnen und Besucher auf den Messe-Parkplatz gelockt. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen kamen die Fans zum Fachsimpeln, um nach Gebrauchtteilen zu suchen oder einfach, um die Käfer und Bullis anzuschauen. Zudem wurden bei einem Wettbewerb besonders herausgeputzte und polierte Autoklassiker gezeigt und prämiert. "Es ist wohl das heißeste Treffen seit Jahren, was sich auch im Zuspruch widerspiegelt", sagte Veranstalter Henry Hackerott. Ihm zufolge reihten sich etwa 2.500 bis 3.000 Oldtimer auf.

