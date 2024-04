Stand: 30.04.2024 19:48 Uhr Güterzug löst Böschungsbrände im Emsland aus

Wegen Böschungsbränden bei Meppen (Landkreis Emsland) war die Bahnstrecke zwischen Emden und Rheine (Nordrhein-Westfalen) am Dienstagnachmittag mehrere Stunden gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge war Funkenflug durch festgestellte Bremsen an zwei Waggons eines Güterzugs der Grund für die Brände, so ein Sprecher der Bundespolizei Bad Bentheim. Die Einsatzorte der Feuerwehr lagen zwischen Haren und Meppen (beides Landkreis Emsland). Noch am frühen Abend kämpften Feuerwehrleute gegen wieder auflodernde Flammen in dem Bereich. Gegen 19 Uhr konnte die Strecke laut der Deutschen Bahn wieder freigegeben werden. Durch die Böschungsbrände kam es zu Zugausfällen und Verspätungen - bei der Deutschen Bahn und Regionalzügen der Westfalenbahn.

