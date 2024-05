Stand: 01.05.2024 19:50 Uhr Trecker fängt bei Feldarbeiten Feuer und brennt aus

Auf einem Acker bei Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) ist am frühen Mittwochabend ein Trecker in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr um 17.13 Uhr alarmiert. Verletzt wurde niemand. Vermutlich habe ein technischer Defekt den Brand ausgelöst, so die Polizei. Die Feuerwehren aus Groß Ippener, Harpstedt und Prinzhöfte waren mit insgesamt 60 Kräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Der Trecker wurde bei dem Brand zerstört.

VIDEO: Traktor brennt auf Feld in Groß Ippener aus (1 Min)

