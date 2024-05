Stand: 01.05.2024 13:21 Uhr Unfall mit Pferdeanhänger auf A7: Islandpferd verletzt

Auf der A7 bei Seesen (Landkreis Goslar) ist am Mittwochmorgen ein Islandpferd bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 40-Jähriger mit seinem Pkw mit Pferdeanhänger gegen 4.30 Uhr auf der A7 unterwegs, als der Anhänger aus ungeklärter Ursache in einer Baustelle auf eine beginnende Absperrung aus Beton geriet. Der Anhänger mit dem darin transportierten Pferd kippte laut Polizei auf die Seite und rutschte auf der Betongleitwand entlang. Das Auto kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Das Islandpferd wurde aus dem Hänger befreit, von einem Tierarzt untersucht und dann von der Autobahn herunter auf eine Weide gebracht. Die A7 war an der Anschlussstelle Seesen in Fahrtrichtung Hannover rund zwei Stunden gesperrt.

