Stand: 30.04.2024 09:32 Uhr Polizeireiter schützen Biosphärenreservat in der Elbtalaue

Im Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue" sind auch in diesem Sommer wieder Polizeireiter unterwegs. Von Ende April bis Ende August sind die Beamten hoch zu Ross Ansprechpartner für Einheimische und Besucher der Elbregion in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg, teilte die Polizei Uelzen mit. Die Polizeireiter informieren zudem über die Regeln im Schutzgebiet. Gerade in der sensiblen Phase der Brut- und Setzzeit sei es wichtig, dass die vielfältige Tierwelt nicht unnötig gestört werde, heißt es. Seit dem Jahr 2012 sind Polizeireiter in der Elbtalaue im Einsatz.

