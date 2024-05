Stand: 01.05.2024 16:44 Uhr Tödlicher Unfall am Bahnhof: Zug überrollt Mann

Am Bahnhof in Peine hat ein Intercity auf der Durchfahrt einen Mann erfasst und tödlich verletzt. Die Bundespolizei vermutet, dass der Mann zuvor versucht hatte, die Gleise zu überqueren - und es auf der anderen Seite nicht mehr rechtzeitig aus dem Gleisbett heraus schaffte. Der Mann starb. Der Zug war am Mittwochmittag auf der Fahrt von Braunschweig nach Hannover und hatte etwa 170 Reisende an Bord. Laut Bundespolizei war die Zugstrecke nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt.

