Outlet Center Soltau darf nicht erweitert werden Stand: 30.04.2024 16:55 Uhr Das Designer Outlet Soltau darf nach Informationen von NDR Niedersachsen nicht erweitert werden. Die Stadt und die Investorin wollen juristisch gegen den Entscheid vorgehen.

Die Investoren und die Stadt Soltau sind demnach am Montagabend über die Entscheidung des Landwirtschaftsministeriums in Hannover informiert worden. Dieses ist zuständig, weil es um die Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen geht. Die Betreiber wollten das Designer-Outlet an der A7 im Heidekreis von rund 10.000 auf rund 15.000 Quadratmeter erweitern. Dafür hatten sie bereits auch umliegende Grundstücke gekauft.

Stadt und Investorin wollen gegen Entscheid vorgehen

Grundlage für die Ablehnung ist das Raumordnungsverfahren des Landes. Die beiden Anrainer-Landkreise Lüneburg und Celle hatten ihr Veto angekündigt. Sie befürchten Nachteile für die Fußgängerzonen der beiden Kreisstädte. Soltaus Stadtplanungs-Dezernent Daniel Gebelein und Investorin Silvie Mutschler haben bereits angekündigt, gegen den Beschluss des Ministeriums juristisch vorgehen zu wollen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.04.2024 | 15:00 Uhr