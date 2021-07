Luftfilter für Schulen: Niedersachsen gibt 20 Millionen Euro Stand: 06.07.2021 15:50 Uhr Das Land Niedersachsen will wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus mehr Geld für Lüftungsanlagen in Schulen bereitstellen. Die Schulträger sollen nun 20 Millionen Euro bekommen.

Dieses Geld fließt zusätzlich zu der bisherigen Förderung von Luftfilteranlagen in eingeschränkt belüftbaren Klassenzimmern. Über einen entsprechenden Kabinettsbeschluss informierten das Kultus- und Sozialministerium am Dienstag in Hannover. Das Geld ist dafür vorgesehen, die Unterrichtsräume der Schuljahrgänge 1 bis 6 etwa mit Fensterventilatoren auszustatten. Laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) liegt der Schwerpunkt auf den Schülerinnen und Schülern dieser Jahrgänge, da ihnen in absehbarer Zeit kein Impfangebot gemacht werden könne.

Kultusminister: Lüften von Hand fällt nicht weg

Rein rechnerisch könnte bei einer 80-prozentigen Förderung mit den 20 Millionen Euro des Landes für jedes der rund 25.000 Klassenzimmer der Schuljahrgänge 1 bis 6 in Niedersachsen eine sogenannte Zu- und Abluftanlage angeschafft werden. Tonne versprach, die Förderung aufzustocken, sollte weiter Investitionsbedarf bei der technischen Lüftungsunterstützung bestehen. Mobile Luftfiltergeräte und Fensterventilatoren würden das Lüften in den Klassenräumen aber nicht ersetzen, so der SPD-Minister.

Land will Präsenzunterricht sichern

Bei den Schulen wolle man nun dafür werben, dass das Angebot angenommen wird. Ziel sei es, den Präsenzunterricht im neuen Schuljahr zu sichern. Die Förderung der Lüftungsanlagen ist Teil eines umfassenden Kinder- und Jugendprogramms mit dem Titel "Startklar in die Zukunft", für das das Land Niedersachsen und der Bund gemeinsam 222 Millionen Euro ausgeben. Der Großteil des Geldes fließt in den Schulbereich. Mit dem Programm soll es den niedersächsischen Schulen unter anderem ermöglicht werden, weitere Pädagogen, Schulpsychologen oder Sozialarbeiter einzustellen. Außerdem sollen weitere besondere Projekte umgesetzt werden, um die Folgen der Corona-Pandemie bestmöglich abzufedern.

