Legaler Waffenkauf: Pistorius fordert schärfere Regeln Stand: 28.01.2022 11:26 Uhr Nach einem Amoklauf an der Universität in Heidelberg mit zwei Toten und drei Verletzten fordert Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) schärfere Regeln für den Kauf von Waffen.

Er sei entsetzt darüber, dass es in Europa immer noch zu einfach sei, legal an Waffen zu kommen. Der legale Waffenerwerb müsse auf den Prüfstand, um Taten wie in Heidelberg zu verhindern, sagte Pistorius am Freitag vor einem Treffen der Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern in Stuttgart.

18-Jähriger kaufte drei Gewehre

Der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter von Heidelberg hatte am Montag in einem Hörsaal eine 23-jährige Studentin erschossen und drei weitere Personen zum Teil schwer verletzt. Er hatte eine Woche vor der Tat in Österreich drei Gewehre gekauft - zwei bei einem Waffenhändler, eine bei einer Privatperson. Der 18-Jährige tötete sich nach der Tat selbst.

