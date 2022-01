Kontaktnachverfolgung: Landkreistag fordert mehr Helfer

Stand: 14.01.2022 10:21 Uhr

Der Niedersächsische Landkreistag (NLT) fordert vom Land mehr Helfer für die Gesundheitsämter. In vielen Kommunen seien diese am Limit, so Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer. Mehr Hilfe sei nötig.