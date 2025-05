Stand: 12.05.2025 06:43 Uhr Nach 431 Kilometern: Stand-Up-Paddler in Bremerhaven angekommen

Vier Männer aus Oldenburg haben in weniger als 100 Stunden die gesamte Weser mit einem über fünf Meter langen SUP-Board abgefahren - und sind am Sonntagabend in Bremerhaven angekommen. Gestartet waren sie am Mittwoch in Hann. Münden (Landkreis Göttingen). Die Strecke bis Bremerhaven beträgt rund 431 Kilometer, die die Sportler in 98,25 Stunden bewältigt haben und damit unter dem selbstgesteckten Ziel von maximal 100 Stunden geblieben sind. Geschlafen haben die Männer nach eigenen Angaben jeweils nur zwei bis drei Stunden pro Nacht. Die kalten Nächte waren demnach eine der größten Herausforderungen. Mit der Aktion wollten die vier Männer und ein Ersatzmann unter dem Teamnamen "Weser4Lions" Spenden für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke sammeln.

