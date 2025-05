Stand: 12.05.2025 07:34 Uhr Garbsen: Spaziergänger rettet Mann aus Mittellandkanal

In Garbsen (Region Hannover) hat ein Spaziergänger einen 20-Jährigen aus dem Mittellandkanal gerettet. Am Sonntagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass dort eine Person im Wasser treibt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Spaziergänger laut Polizei bereits ins Wasser gesprungen und hatte den Mann ans Ufer gezogen. Ein großes Glück für den 20-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Denn der junge Mann sei nicht in der Lage gewesen, zu schwimmen. Er wäre wohl ertrunken, wenn der 63-jährige Spaziergänger nicht ins Wasser gesprungen wäre, so der Sprecher. Ob der 20-Jährige nicht schwimmen kann oder dazu zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage war, konnte der Sprecher nicht sagen. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht.

