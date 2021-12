Kinderimpfung gegen Corona: Was Eltern wissen sollten

Ziel der Schutzimpfungen für Kinder ist es dem Bundesgesundheitsministerium zufolge, schwere Verläufe und Todesfälle bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren zu verhindern. Tatsächlich muss aufgrund der hohen Sieben-Tages-Inzidenzen in der Altersgruppe davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Kinder über kurz oder lang infiziert sein wird - die meisten allerdings ohne Symptome. Aktuell besteht für Kinder in dieser Altersgruppe dem Ministerium zufolge kein hohes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Deshalb hat auch die Ständige Impfkommission (Stiko) derzeit nur eine Empfehlung zur Impfung von Kindern mit Vorerkrankungen abgegeben. Eine generelle Impfempfehlung für diese Altersgruppe gibt es noch nicht. Allerdings dürfen auch Kinder ohne Vorerkrankungen auf ausdrücklichen Wunsch ihrer Eltern geimpft werden.

Der spezielle Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren wurde Anfang der Woche an Arztpraxen, Impfteams und Kliniken ausgeliefert. Die ersten Praxen haben mit dem Impfen schon begonnen. Die erste große Aktion mit speziellen Impfstraßen für Kinder von fünf bis elf Jahren beginnt am Mittwoch im Zoo Hannover. In Braunschweig können sich mindestens 1.000 Kinder am Sonnabend, 18. Dezember von 9 bis 16 Uhr in der Stadthalle impfen lassen. Am Mittwoch, 22. Dezember, planen Hannover 96 und die christlichen Kirchen eine große Impfaktion in der HDI Arena mit einer extra Impfstraße für Kinder. Über die Termine der Kliniken informieren die jeweiligen Häuser auf ihren Internetseiten und in der Tagespresse. Auch auf der Webseite des Landes Niedersachsen finden Sie die Angebote der teilnehmenden Kliniken und Impfteams der jeweiligen Landkreise.