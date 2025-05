Olaf Scholz in Hannover: Mit Respekt gegen Populismus Stand: 02.05.2025 13:00 Uhr Olaf Scholz und der Respekt: Er fordert ihn auf Wahlplakaten und wünscht ihn sich zum Zapfenstreich. Auch auf dem Kirchentag in Hannover spricht er über mehr Anerkennung für individuelle Lebensleistungen.

Dabei seien Solidarität und Respekt in der Gesellschaft auch ein Mittel gegen rechten Populismus, sagte der geschäftsführende Kanzler am Freitag in Hannover. "Eine Gesellschaft, in der sich diejenigen, die in ein Restaurant gehen, als etwas Besseres empfinden als diejenigen, die das Essen herstellen und an den Tisch bringen, ist eine Gesellschaft, die nicht gut funktionieren kann", sagte der SPD-Politiker.

Scholz fordert mehr Zuversicht

Herausforderungen sieht Scholz in der Globalisierung und dem wirtschaftlichen Wachstum und den damit einhergehenden Veränderungen. Mit Gewalt die Zustände "von früher" wiederherzustellen, werde aber nie gelingen, sagte der Kanzler. Stattdessen müsse man etwas dafür tun, dass Menschen wieder Zuversicht empfänden, sagte er am Freitag.

Kirchentag noch bis Sonntag

Der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag findet noch bis Sonntag in Hannover statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto "mutig - stark - beherzt". Auch Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) war am Donnerstag bereits auf dem Kirchentag zu Gast.

