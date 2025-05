Stand: 02.05.2025 08:42 Uhr Autofreies Juist: Bürgerbegehren gegen neue Dieselbahn rückt näher

Auf Juist (Landkreis Aurich) sammeln einige Insulaner in den kommenden Wochen Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen Kfz-Verkehr auf der autofreien Insel. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat am Mittwoch einen Antrag zu dem Bürgerentscheid zugelassen. Die Initiatoren haben demnach nun vier Wochen Zeit, um Unterschriften von mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten zu sammeln. Auf Juist entspricht das etwa 138 Personen. Im vergangenen April hatte der Gemeinderat für die Anschaffung einer "Bimmelbahn" zum Flugplatz gestimmt. Die Bahn soll zunächst mit Diesel, langfristig aber elektrisch betrieben werden. Der Rat entschied sich im April ebenfalls für eine Pferdekutsche, die es parallel zur Bahn geben soll. Am kommenden Montag muss sich der Rat mit der Frage beschäftigen, ob die Gemeinde die Kutsche stärker subventionieren soll als zuletzt beschlossen. Der Kutschenbetreiber fordert - statt der beschlossenen 25.000 Euro - 50.000 Euro Risiko-Übernahme durch die Gemeinde.

