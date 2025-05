Tafeln in Niedersachsen: Neues Verteilzentrum wird eröffnet Stand: 02.05.2025 06:50 Uhr In der Region Hannover wird heute ein neues Verteilzentrum für die Tafeln in Niedersachsen und Bremen eröffnet. Dadurch soll die hohe Nachfrage bei den Tafeln besser bewältigt werden können.

In Springe steht damit das zweite Zentrum für Niedersachsen. Damit soll die Lücke geschlossen werden zwischen "einerseits Überproduktion bei Herstellern und Handel und andererseits Lebensmittelknappheit bei den Tafeln", heißt es von der Tafel Niedersachsen/Bremen. Von dem Verteilzentrum in Springe sollen etwa 50 Tafeln im Umfeld mit Waren, die sonst vernichtet würden, beliefert werden. Dafür unterstützt das Land Niedersachsen den Tafelverband mit zwei Millionen Euro.

Tafel erhält immer mehr Spenden von Herstellern

Inzwischen erhält die Tafel immer mehr sogenannte Herstellerware, sagte Tafel-Vorstand Uwe Lampe dem NDR Niedersachsen. Im Jahr 2024 wurden so rund 2.000 Tonnen Lebensmittel gerettet. Herstellerware sind unverkaufte Produkte, die direkt aus der Produktion stammen. Oft produzieren Hersteller auf Vorrat, ohne dass bereits ein Verkaufsvertrag mit dem Handel besteht. Wird die Ware dann nicht abgenommen, bleibt sie im Lager und geht als Spende an die Tafel, erklärt Lampe.

Lebensmittel und Hygieneprodukte für Bedürftige

Das Verteilzentrum in Springe hat Kapazitäten für 200 Paletten Trockenware und weitere 33 Paletten Kühlware. Ein weiteres Verteilzentrum befindet sich bereits in Börger im Emsland. Angenommen werden auch dort Waren, die beispielsweise aus Überkapazitäten kommen, falsch etikettiert sind oder wegen kurzer Mindesthaltbarkeit zeitnah verbraucht werden sollen. Umliegende Tafeln haben die Möglichkeit, sich die Waren für Bedürftige liefern zu lassen oder abzuholen. In Niedersachsen gibt es 106 Tafeln.

Lebensmittelverschwendung in Deutschland

Laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) werden in Deutschland jährlich etwa 10,8 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen - das sind rund 76 Kilogramm pro Person. Am meisten Lebensmittel schmeißen jedoch nicht Supermärkte weg, sondern private Haushalte. Auf deren "Konto" gehen 58 Prozent aller Lebensmittelabfälle in Deutschland.

