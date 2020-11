Keine Stadion-Gottesdienste in Hannover und Braunschweig Kirchenvertreter haben die Weihnachts-Gottesdienste in den Stadien von Hannover und Braunschweig abgesagt. Derartige Veranstaltungen seien wegen Corona aktuell nicht zur verantworten, hieß es.

"Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage und der Beschlüsse von Bundes- und Landesregierung haben wir entschieden, an Heiligabend keinen Gottesdienst im Stadion von Hannover 96 zu feiern", sagte Pfarrer Heinrich Plochg von der katholischen Sankt-Joseph-Gemeinde am Freitag. Plochg hatte ursprünglich einen Weihnachtsgottesdienst mit bis zu 2.000 Besuchern in der Arena geplant. Der Mietvertrag für das Stadion war bereits unterschrieben.

"Gesundheitsschutz muss vorgehen"

Auch die evangelische Landeskirche Braunschweig hat ihre Vorbereitungen für einen Heiligabend-Gottesdienst im Stadion von Eintracht Braunschweig gestoppt. "Die Entscheidung schmerzt uns, aber der Gesundheitsschutz muss vorgehen", sagte Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer am Freitag. Geplant war ein Open-Air-Gottesdienst mit rund 3.000 Personen. Vor allem Familien sollte so das Singen von Weihnachtsliedern im Freien ermöglicht werden.

Stattdessen Übertragung von Gottesdienst per Livestream

Nach Angaben von Hofer gibt es allerdings einen "Plan B", um möglichst viele Menschen an einem Weihnachtsgottesdienst in Braunschweig teilnehmen zu lassen. "Dafür werden wir die digitalen Möglichkeiten unserer Zeit nutzen", kündigte er an. So werde der Heiligabend-Gottesdienst im Braunschweiger Dom mit Landesbischof Christoph Meyns sowie Sängerinnen und Sängern der Domsingschule um 18 Uhr per Livestream ins Internet übertragen.

Besondere Formate unter Corona-Bedingungen

Zudem träfen alle Gemeinden der Landeskirche Vorkehrungen für Weihnachtsgottesdienste unter Corona-Bedingungen. Viele planten besondere Formate von kurzer Dauer und unter freiem Himmel, so Hofer. Dabei würden überall Hygiene- und Abstandsregeln gelten, so dass ein hoher Gesundheitsschutz gewährleistet sei.

Stern leuchtet über Braunschweig

Als besondere Aktion der Landeskirche wird zudem an den drei Weihnachtsfeiertagen ein Stern mittels Lasertechnik an den Braunschweiger Abendhimmel projiziert. "Der Stern soll ein für jedermann sichtbares Zeichen sein, dass Gott den Menschen in Liebe zugeneigt ist", sagte Hofer. Das sei die Botschaft von Weihnachten und gerade in diesen Corona-Zeiten ein wichtiger Trost.

