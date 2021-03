Hohe Inzidenz: Kommunen ziehen Notbremse - aber nicht alle Stand: 22.03.2021 13:18 Uhr Der Landkreis Emsland zieht angesichts der Zunahme der Corona-Infektionen die Notbremse. Von Mittwoch an gelten schärfere Kontaktbeschränkungen. Der Landkreis Cloppenburg wartet derweil ab.

Die Inzidenz liegt im Emsland seit Tagen über der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Deswegen dürfen sich die Menschen im Landkreis nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Kinder unter sechs Jahren werden dabei jedoch nicht mit eingerechnet. Geöffnet haben ab Mittwoch zudem nur noch Grund- und Förderschulen. Alle anderen Schulen kehren zum Distanzunterricht zurück. Die Kitas im Emsland richten eine Notbetreuung ein. Er kenne die Betreuungsprobleme der Eltern, aber der Mechanismus des Landes lasse keine Alternative zu, sagte Landrat Marc-André Burgdorf (CDU).

Kaum Verstöße in Papenburg

Derweil halten sich die Menschen in Papenburg, wo die Inzidenz besonders hoch ist, offenbar weitgehend an die nächtliche Ausgangssperre. Die Polizei registrierte am Sonntag lediglich drei Verstöße. Insgesamt zählten die Beamten im Emsland und in der Grafschaft Bentheim nach eigenen Angaben 33 Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona-Regeln. Im Raum Vechta/Cloppenburg wurden demnach rund 30 Verstöße registriert.

Kommunalverbände fordern landesweite nächtliche Ausgangssperre

In Niedersachsen sind Ausgangssperren allgemein kein Tabu mehr. Die drei Kommunalverbände in Niedersachsen - der Landkreistag, der Städtetag und der Städte- und Gemeindebund - fordern, im ganzen Land eine nächtliche Ausgangssperre zu verhängen - zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr am Morgen. Dem Politikjournal "Rundblick" sagte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD), der auch Präsident des Niedersächsischen Städtetages ist, dass dies eine gut kontrollierbare Maßnahme für einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen sein könnte, um dem Anstieg der Inzidenzwerte entgegenzutreten. Im Gegenzug wären tagsüber gewisse Öffnungen "vertretbar und geboten", so Mädge.

Hotspot Cloppenburg plant noch keine Verschärfungen

Obwohl der Landkreis Cloppenburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 237 niedersachsenweit die meisten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche aufweist, plant der Landkreis zurzeit keine weiteren Einschränkungen wie etwa Ausgangssperren. Das teilte ein Kreissprecher am Montagvormittag auf NDR Anfrage mit. Allerdings sind solche Maßnahmen laut Landrat Johann Wimberg (CDU) auch "nicht ausgeschlossen". Cloppenburg gilt seit Langem immer wieder als Corona-Hotspot. Hintergrund sind unter anderem wiederholte Ausbrüche im Bereich der Fleischindustrie.

Landkreis Schaumburg: Krisenstab tagt

Im Landkreis Schaumburg steigen die Fallzahlen ebenfalls. Seit drei Tagen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 100 Neuinfektionen. Für Schülerinnen und Schüler, die nicht in einer Abschlussklasse sind, geht es wieder in den Distanzunterricht. Darüber hinaus will der Krisenstab des Landrates heute über weitere Maßnahmen beraten.

