Hilfe für Obdachlose: Der Kältebus fährt wieder Stand: 10.11.2020 16:37 Uhr Seit fast 20 Jahren versorgen Teams der Johanniter zwischen November und März Obdachlose. Mit dem Kältebus verteilen sie warmes Essen, Kleidung und Schlafsäcke an Obdachlose.

Die Johanniter fahren seit Anfang des Monats mit dem Bus immer montags, mittwochs und freitags zwischen 17 und 20 Uhr Plätze in der Innenstadt ab. Dienstags und donnerstags übernehmen laut einer Sprecherin die Caritas und Malteser die Fahrten. Ein ähnliches Angebot gibt es auch in Oldenburg und Bremen. In Oldenburg fährt der Kältebus der Johanniter immer freitags und sonntags. In Bremen ist er alle zwei Tage unterwegs.

Ein warmes Wort

Kirsten Meyer ist eine der Ehrenamtlichen, die den Kältebus organisieren. Für sie ist besonders der persönliche Kontakt zu den Obdachlosen wichtig: "Es fehlt auch an jeder Ecke ein warmes Wort, oder einfach, dass die Leute miteinander reden. Das passiert zurzeit auch nicht, weil jeder Angst vor Ansteckung hat." Viele Obdachlose seien über ein Gespräch froh, das merke sie immer wieder.

Bahnhof bewusst meiden

Für die Helferin Dana Jörg ist der Kältebus eine sehr sinnvolle Einrichtung: "Das Problem ist, dass die Obdachlosen nicht mehr so beweglich sind." Den Haltepunkt an der Goseriede habe man bewusst gewählt, um die Obdachlosen versorgen zu können, die bewusst nicht in die Nähe des Hauptbahnhofs gehen möchten. "Bahnhof heißt auch Ellenbogen!"

Weitere Informationen Malteser-Kältebus unterstützt Obdachlose weiter Der Malteser-Hilfsdienst will weiterhin Obdachlose in Hannover mit ihrem Kältebus versorgen. Die Hygiene-Standards sollen allerdings verschärft werden. (18.03.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.11.2020 | 17:00 Uhr