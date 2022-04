Harzwasserwerke: Talsperren im Harz sind gut gefüllt Stand: 07.04.2022 16:35 Uhr Nach viel Dürre und Trockenheit in den vergangenen Jahren hat sich die Lage an den Talsperren im Harz wieder entspannt.

Alle sechs von den Harzwasserwerken betriebenen Anlagen hätten sich mittlerweile erholt und seien vor dem Sommer zu 80 Prozent gefüllt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hildesheim mit. "Dank der hohen Füllstände ist ein guter Wasservorrat für 2022 vorhanden", sagte der Technische Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Christoph Donner. "Die gut gefüllten Wasserspeicher sorgen dafür, dass sich die Bürger in Niedersachsen in dieser ohnehin bewegenden Zeit über die Wasserversorgung aktuell keine Sorgen machen müssen." So sei die Granetalsperre als größte Trinkwassertalsperre momentan zu 92 Prozent gefüllt.

VIDEO: Volle Talsperren: Wie geht es dem Waldboden? (19.04.2021) (3 Min)

Der nasse Februar hat die Reservoirs voll gemacht

Für die erhoffte Entspannung habe im Winter vor allem der nasse Februar gesorgt, hieß es. Durch den zugeflossenen Regen und das Schnee-Schmelzwasser im Zuge der vielen Stürme mit ergiebigen Niederschlägen seien die Talsperren weitestgehend aufgefüllt worden und hätten so wieder ihre durchschnittlichen Inhalte erreicht. Die Harzwasserwerke sind der größte Wasserversorger in Niedersachsen.

