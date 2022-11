Hanna Naber ist neue Landtagspräsidentin in Niedersachsen Stand: 08.11.2022 11:38 Uhr Der Niedersächsische Landtag hat eine neue Präsidentin. Die Abgeordneten haben die SPD-Politikerin Hanna Naber am Dienstag in Hannover in das höchste Amt des Landes gewählt.

Die 51-Jährige ist seit 2020 Generalsekretärin der SPD in Niedersachsen und seit 2017 Mitglied des Landtags. Naber hat Pädagogik und Sozialmanagement studiert und war unter anderem Bildungsreferentin beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Oldenburg. Vor ihrer Wahl in den Landtag arbeitete die Sozialdemokratin zudem als Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Weser-Ems.

Andretta nicht mehr in der Landespolitik aktiv

Nabers Vorgängerin Gabriele Andretta (SPD) hatte vor der Wahl im Oktober ihren Rückzug aus der Landespolitik angekündigt. Die 61-Jährige hatte den Posten eine Legislaturperiode inne. Vor ihr leiteten in Niedersachsen unter anderem Bernd Busemann und Hermann Dinkla (beide CDU) das Präsidium.

Stärkste Fraktion stellt Landtagspräsidenten

Die Landtagspräsidentin beziehungsweise der Landtagspräsident wird von der stärksten Fraktion gestellt. Ihre Aufgabe ist es, die Plenarsitzungen unparteiisch zu leiten und auf das Einhalten der Geschäftsordnung zu achten. Als höchste Repräsentantin des Parlaments unterzeichnet die Präsidentin oder der Präsident die verabschiedeten Gesetze und nimmt Petitionen entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen SPD