Stand: 03.09.2020 14:25 Uhr

Geflüchtete aus Griechenland in Hannover gelandet

In Hannover sind am Donnerstag erneut kranke Kinder und ihre Familien aus griechischen Flüchtlingslagern gelandet. 118 Menschen sind laut Bundesinnenministerium in der niedersächsichen Landeshauptstadt angekommen, darunter 31 Kinder, die medizinisch versorgt werden müssen. Die Menschen sollen von dort auf neun Bundesländer verteilt werden.

Elf EU-Staaten nehmen Menschen auf

Die Bundesregierung hatte angekündigt, mehr als 900 Menschen aus den prekären Verhältnissen der Camps auf den griechischen Inseln zu holen. 465 Geflüchtete sind bereits in Deutschland. Elf EU-Mitgliedsstaaten haben sich laut Ministerium mittlerweile dazu bereit erklärt, Minderjährige aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen. Auch in Luxemburg, Irland, Portugal, Finnland, Belgien und Frankreich seien bereits Menschen aufgenommen worden.

