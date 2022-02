Gasspeicher: Niedersachsen hat keinen Überblick über Füllstände Stand: 25.02.2022 08:21 Uhr Mit den Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine stellt sich auch die Frage nach der Versorgungssicherheit mit Erdgas. Doch über welche Reserven Niedersachsen verfügt, ist unklar.

Weder das Wirtschaftsministerium in Hannover noch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hätten derzeit einen Überblick über die Füllstände der hiesigen Untergrundspeicher, teilten die Sprecher jeweils mit. Klar ist: Der größte deutschen Speicher in Rehden im Landkreis Diepholz ist dem Ministerium zufolge derzeit nur noch zu rund vier Prozent gefüllt. Betreiber ist das Unternehmen Astora, ein Tochterunternehmen des russischen Konzerns Gazprom. "Ob der Speicher aus politischen Gründen 'geleert' wurde, kann von unserer Seite nicht beurteilt werden", hieß es vom Ministerium. Astora habe darauf hingewiesen, dass es den Speicher zwar betreibe, aber keinen Einfluss darauf habe, was die Kunden dort ein- oder auslagerten. Das Unternehmen selbst ließ eine entsprechende Anfrage zunächst unbeantwortet.

Erdgas-Speicher stark geleert

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) geht nicht davon aus, dass es zu einem Engpass bei der Erdgas-Versorgung kommt. "Ich sehe im Moment, da sich der Winter dem Ende zuneigt, noch keine Gefahr für die privaten Haushalte", sagte er am Mittwoch in einem NDR-Interview. Der Oldenburger Energieversorger EWE aber geht von deutlich höheren Gas- und Strompreisen aus. Niedersachsen ist laut Ministerium als Deutschlands Förder-, Import- und Transitregion maßgeblich an der Untertage-Speicherung mit derzeit etwa 50 Speicherbetrieben beteiligt. Absolut betrachtet besitze Deutschland das größte Speichervolumen in Europa. Anfang September 2021 betrug der durchschnittliche Füllstand noch knapp 60 Prozent, ein Jahr zuvor waren es gar 93 Prozent, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Aktuell sind die Erdgas-Speicherkapazitäten in Deutschland demnach noch zu knapp 31 Prozent gefüllt.

