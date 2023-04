Ganztagsanspruch für Grundschüler: Vorbehalte in Niedersachsen

Stand: 24.04.2023 11:55 Uhr

Alle Grundschulkinder sollen in wenigen Jahren einen Anspruch auf ein Ganztagsangebot haben - so will es der Bund. Die Städte in Niedersachsen haben Zweifel, ob die Zeit dafür ausreicht.