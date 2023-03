Fahrt fällt aus: Das Ringen um neue Busfahrer geht weiter Stand: 12.03.2023 14:04 Uhr Niedersachsens Nahverkehrsunternehmen leiden weiter unter Personalmangel. Es fehlen Busfahrer, sodass es immer wieder Ausfälle gibt. Unternehmen gehen unterschiedliche Wege, um den Mangel zu beheben.

Die Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont veranstaltet am Montag einen Schnuppertag für Interessierte - nicht zum ersten Mal. Besucherinnen und Besucher können dort zur Probe einen Bus fahren. In Braunschweig will die Nahverkehrsgesellschaft KVG Quereinsteigende locken und bezahlt für sie den Busführerschein. Darüber hinaus haben die Unternehmen ihre Werbemaßnahmen hochgefahren, auch um mehr Auszubildende zu finden.

Zahlreiche Busfahrer gehen bald in Rente

In Braunschweig hat das offenbar bereits gewirkt: Die Verkehrs-GmbH konnte die Zahl ihrer Azubis steigern. Das heißt jedoch nicht, dass das Problem bald behoben sein wird. Die Branche rechnet damit, dass der Fahrermangel sogar noch zunimmt: In den kommenden zehn Jahren gehen viele Fahrerinnen und Fahrer in den Ruhestand. Der demografische Wandel verschärft die Lage, wie es auch in anderen Branchen der Fall ist.

Krankheitswellen treffen auf ohnehin dünne Personaldecke

Dass Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen, macht sich immer dann besonders bemerkbar, wenn der Krankenstand hoch ist. Bei der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück war das in den Monaten August und September 2022 der Fall: Nach Angaben eines Sprechers fielen in diesen Monaten sieben Prozent der laut Fahrplan vorgesehenen Kilometer aus.

