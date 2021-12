Etwa 2.000 Katzen sollen in Niedersachsen kastriert werden

Stand: 06.12.2021 09:59 Uhr

Etwa 2.000 Streunerkatzen in Niedersachsen sollen auch in diesem Jahr in einer landesweiten Aktion kostenlos kastriert werden. Rund 150.000 Euro stellt das Land dafür zur Verfügung.