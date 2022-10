Erster Test der Leinewelle in Hannover: "Es macht Mega-Spaß" Stand: 19.10.2022 17:16 Uhr Im Mai soll die Leinewelle, eine künstliche Welle in Hannovers Altstadt, an den Start gehen; seit Mittwoch wird sie getestet. Die ersten Surfer haben sich mit ihren Brettern ins Wasser gewagt.

Das erste Fazit fiel positiv aus. "Wir hätten nicht erwartet, dass es heute schon so gut geht. Wir haben das erste Mal so viel Wasser. Und es macht echt Mega-Spaß", sagte Lasse Bauer von der Firma "Dreamwave" zum Start des Testbetriebes. Er hat die stehende Welle nach dem Vorbild der Münchner Eisbachwelle konzipiert und ist einer derjenigen, die jetzt unter anderem testen, wie sicher die Welle ist. Diese wird per App gesteuert: Über drei große Wellenkörper aus Stahl lässt sich regulieren, wie steil und wie hoch die künstliche Welle ist. Auch der Leinewellen-Vereinsvorsitzende Heiko Heybey zeigte sich zufrieden. Er selbst stand erstmals auf der Leinewelle am Niedersächsischen Landtag auf seinem Surfbrett. "Also einfach unglaublich, tolle Welle, ich bin erleichtert."

Leinewelle "ist auch was für Anfänger"

Bis die ersten Gäste surfen dürfen, muss aber noch einiges passieren. Zum Beispiel ist noch viel an der Software zu optimieren und die technischen Anlagen müsse an die Situation vor Ort angepasst werden. Für jedermann ist die Leinewelle erst ab Mai geöffnet, die Eröffnungsfeier soll am 28. April steigen. "Bis dahin müssen wir unsere Vereinsmitglieder erst ausbilden, damit sie die Betreuung übernehmen können und wissen, wie die Welle gesteuert wird. Es ist also noch ein langer Weg", sagte Heybey weiter. Pro Stunde sollen dann ab Mai zwölf Surferinnen und Surfer auf der Leinewelle Sport machen können - und zwar nicht nur die Profis, wie Mitentwickler Bauer betont: "Hier kann jeder surfen. Das ist auch was für Anfänger."

Einwände verzögerten Bau

Seit 2013 liefen die Planungen für das Projekt. Es soll insgesamt 1,4 Millionen Euro kosten. Da es aber immer wieder Einwände gegen die Leinewelle gab, hatte sich der Bau immer weiter verzögert.

