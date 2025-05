EDV-Störung bei Finanzämtern in Norddeutschland dauert an Stand: 09.05.2025 13:58 Uhr Wegen einer EDV-Störung am Mittwoch können Finanzämter in Niedersachsen und anderen norddeutschen Bundesländern weiterhin nur eingeschränkt arbeiten. Die Ursache ist nach wie vor unklar.

Eine Störung in einem seiner Rechenzentren sei für die technischen Probleme verantwortlich, teilte der IT-Dienstleister Dataport am Freitag mit. Die Störung wurde demnach identifiziert, die genaue Ursache sei aber weiter unklar. Man gehe von einem Fehler in der Netzwerkkommunikation aus - ein Cyberangriff könne "zurzeit ausgeschlossen" werden, so das Unternehmen. Am Donnerstag hatten Neustarts von Servern laut Dataport bereits zur teilweisen Wiederherstellung der Funktionen geführt. Derzeit werde betroffene Hardware ausgetauscht, anschließend seien die Inbetriebnahme und Tests geplant, hieß es. Der IT-Dienstleister rechnet nach eigenen Angaben damit, am Montag "wieder voll betriebsfähig zu sein." Wann genau die EDV-Störung bei den Finanzämtern behoben sein wird, konnte das Unternehmen allerdings nicht sagen.

120 Finanzämter in Norddeutschland betroffen

Laut Dataport besteht die Störung seit Mittwoch um 11.30 Uhr. Insgesamt 120 Finanzämter in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt seien betroffen und könnten seitdem nicht oder nur eingeschränkt arbeiten, teilte das niedersächsische Landesamt für Steuern dem NDR Niedersachsen am Donnerstag mit. So sei etwa der Zugriff auf Steuerfachverfahren gestört, "sodass die Bearbeitung von Steuererklärungen aktuell nicht möglich ist", so die Behörde. Betroffen seien demnach alle Arbeitsgebiete in den Finanzämtern.

Fragen zu konkreten Angelegenheiten nicht möglich

Für Bürgerinnen und Bürger bedeuten die Probleme konkret, dass derzeit "nur allgemeine steuerliche Auskünfte erteilt werden", teilte das Landesamt in Hannover weiter mit. Fragen "zu konkreten steuerlichen Angelegenheiten" können demnach nicht beantwortet werden. Es sei jedoch möglich, über Elster Steuererklärungen, Anträge und andere Mitteilungen zu schicken.

Weitere Informationen Niedersachsen will Steuerbetrüger mit Meldeportal überführen Über ein neues Portal können Steuerdelikte anonym angezeigt werden. Dem Finanzamt zufolge soll das Steuerhinterziehung verhindern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.05.2025 | 12:00 Uhr