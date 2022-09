Erste Niedersachsen erhalten neuen Impfstoff gegen Omikron Stand: 12.09.2022 10:34 Uhr In einigen Arztpraxen können sich über 60-Jährige ab sofort mit dem auf die Omikron-Variante BA.1 zugeschnittenen Corona-Impfstoff boostern lassen. Einige mobile Impfteams warten derweil auf Material.

Mit einem Ansturm rechnet der niedersächsische Hausärzteverband nicht. Dort gehen die Medizinerinnen und Medizinern von "stark verhaltenem" Interesse aus, sagte der erste stellvertretende Vorsitzende, Jens Wagenknecht. Ähnliche Erwartungen hat die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). Ein Grund dafür ist, dass bereits ab Ende September ein Impfstoff gegen die derzeit vorherrschenden Corona-Varianten BA.4 und BA.5 bereitstehen könnte. Hinzu kommt die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) bislang stark eingegrenzte Impfempfehlung für den zweiten Booster nur für über 60-jährige beziehungsweise vorerkrankte Menschen. Zudem muss laut Landesgesundheitsministerium die jüngste Corona-Impfung beziehungsweise -Infektion mindestens sechs Monate her sein.

Mobile Impfteams in Göttingen warten auf Impfstoff und Papiere

Die Impfungen übernehmen neben niedergelassenen Ärztinnen und Ärztinnen auch wieder 150 mobile Impfteams, die in ganz Niedersachsen unterwegs sind. In Stadt und Landkreis Göttingen musste jedoch der Start verschoben werden, weil es laut Verwaltung noch keinen Impfstoff sowie keine aktualisierten Aufklärungs- und Einwilligungsbögen des Robert Koch-Instituts (RKI) gebe.

Lauterbach: Risikogruppen sollten nicht auf neues Vakzin warten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfiehlt Risikogruppen, nicht auf den BA.5-Impfstoff zu warten. Auch der Impfstoff gegen BA.1 wirke "deutlich besser gegen die derzeit vorherrschende BA.5-Variante als der Impfstoff der ersten Generation", heißt es in einem Schreiben an Ärzte und Impfzentren. Bei dem BA.1-Impfstoff handelt es sich nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) um eine Kombination aus dem Originalimpfstoff und einer an BA.1 angepassten Komponente.

77,7 Prozent der Niedersachsen sind grundimmunisiert

In Niedersachsen sind 79,9 Prozent der Bevölkerung bislang mindestens einmal geimpft, 77,7 Prozent haben die Grundimmunisierung mit zwei Impfungen, 66,7 Prozent haben mindestens eine Auffrischungsimpfung und 11,8 Prozent die zweite. In allen Bereichen liegt Niedersachsen damit über dem Bundesdurchschnitt. Das Land erhält in der Regel etwa ein Zehntel der bundesweiten Impfstoffmenge.

