Ein Teich im Hildesheimer Wald färbt sich purpur Stand: 12.01.2023 07:30 Uhr Ein Teich im Hildesheimer Wald erscheint in purpur. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) geht davon aus, dass Bakterien eine Rolle spielen.

Diese könnten möglicherweise Gärungsprozesse in Gang gesetzt haben, heißt es vom NLWKN. "Solche typischen Verfärbungen haben häufig den Hintergrund, dass dort Mikroorganismen tätig sind - und das sind hier sehr wahrscheinlich Purpurbakterien", sagte Hans-Heinrich Schuster vom Seen-Kompetenzzentrum des NLWKN. Oftmals seien Gewässer, in denen sich solche Bakterien tummeln, in einem ungünstigen Zustand.

Oft sind Kleinstgewässer betroffen

Häufig seien Kleinstgewässer von diesen Bakterien betroffen, sagte Schuster. Auftreten könnten sie aber auch in sehr tiefen Seen, in denen es in tieferen Schichten kaum Sauerstoff gibt. Über Gärungsprozesse entstehen Schwefelwasserstoff, den die Purpurbakterien zusammen mit Licht nutzen können, um Photosynthese zu betreiben. Für die bunte Farbe der Bakterien sorgen sogenannte Carotinoide, die sie bei der Photosynthese in unwirtlichen Umgebungen unterstützen. Der Experte rät davon ab, solche Gewässer zu betreten.

