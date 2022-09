Digitales Lkw-Parksystem zur Entlastung von Raststätten Stand: 14.09.2022 19:05 Uhr Ein digitales System soll Lkw auf einer neuen Raststätte an der A 7 im Heidekreis platzsparendes Parken ermöglichen. Ziel ist vor allem, dass die Trucker Lenk- und Ruhezeiten besser einhalten können.

Das System weist ihnen nach einer Voranmeldung in dem digital gesteuerten System und abhängig von der Größe des Fahrzeugs einen Parkplatz zu. So sollen mehr Lkw auf begrenzter Fläche parken können, ohne dass sie sich gegenseitig blockieren. Gerade in der Nacht sind laut Digitalministerium viele Rastplätze völlig überfüllt. Dadurch seien die Fahrerinnen und Fahrer oftmals gezwungen, ihre Lenkzeiten zu überschreiten, um schließlich einen geeigneten Parkplatz zu finden.

Das neue Parksystem sorge nicht nur für mehr Verkehrssicherheit, sondern schone durch den Wegfall unnötiger Suchfahrten nach einem Parkplatz auch die Umwelt, so das Digitalministerium. Wie der Parkplatzbetreiber mitteilte, gebe es dort ab sofort Platz für bis zu 100 Lastwagen und 20 Autos. Überwacht wird das Parksystem mit Kameras und Schranken. Die Kosten für den Bau des Autohofes belaufen sich inklusive des Parksystems auf rund viereinhalb Millionen Euro.

