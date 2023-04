Deutschlandticket - hohe Nachfrage trotz holprigem Start Stand: 04.04.2023 13:23 Uhr Der Vorverkauf zum Deutschlandticket ist in Niedersachsen gut angelaufen. Unklarheiten gibt es noch wegen einer IC-Strecke. Im Raum Hannover legen technische Probleme den Verkauf lahm.

Der Streckenabschnitt zwischen Bremen und Norddeich/Mole hat schon beim 9-Euro-Ticket für Probleme gesorgt. In diesem Abschnitt können Reisende den IC auch mit einem Nahverkehrsticket nutzen. Ob das 49-Euro-Ticket auf diesem Abschnitt nun ebenfalls für den IC gilt, ist noch nicht endgültig geklärt. Die Bahn und das Land Niedersachsen sind dazu seit Dezember in Verhandlungen, so das Verkehrsministerium. Für Pendlerinnen und Pendler wird es deshalb langsam knapp. Sie können das Abo für Mai nur noch bis zum 10. April abschließen.

VIDEO: Verkaufsstart für das Deutschlandticket (03.04.2023) (4 Min)

Hackerangriff sorgt für Probleme

Unabhängig davon ist der Vorverkauf offenbar gut angelaufen. Beim Verkehrsverbund Region Braunschweig etwa spricht man von einem großen Interesse. Bis Dienstagvormittag hätten mehrere Hundert Neukunden ein Abo abgeschlossen. 600 Menschen seien von einem bestehenden Monatsabo zum Deutschlandticket gewechselt. Im Verkehrsverbund Niedersachsen/Bremen wurden am ersten Tag 700 Abos abgeschlossen - 150 davon beispielsweise bei den Verkehrsbetrieben in Oldenburg. In Hannover gab es beim Verkehrsunternehmen Üstra unterdessen Probleme: Wegen eines Hackerangriffs verkauft der Verkehrsverbund GVH am Dienstag aktuell kein Deutschlandticket.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.04.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr