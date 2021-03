Covid-19-Medikament startet in die klinische Testphase Stand: 05.03.2021 17:16 Uhr Das Braunschweiger Unternehmen Corat Therapeutics steht kurz vor dem Start der ersten klinischen Testphase seines Antikörper-Medikaments zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen.

An den Tests sollen von März bis voraussichtlich Juli in bundesweit sechs klinischen Zentren insgesamt 45 Patientinnen und Patienten mit moderaten bis schweren Krankheitsverläufen teilnehmen, wie die Stadt Braunschweig am Freitag in einer Pressemitteilung erklärte. Damit sei Corat Therapeutics das weltweit erste Unternehmen, das ein Medikament speziell für die Behandlung von Covid-19-Infizierten entwickelt habe, die aufgrund der Schwere des Krankheitsverlaufs in stationärer Behandlung sind.

Bedingte Zulassung noch 2021?

Parallel zum Start der klinischen Studien bereite das Biotech-Start-up in enger Abstimmung mit dem zuständigen Paul-Ehrlich-Institut bereits die zweite klinische Testphase vor. Diese solle im August starten und mehr als 200 Erkrankte in voraussichtlich 16 klinischen Zentren in Deutschland und im europäischen Ausland umfassen. Das Unternehmen hofft der Meldung zufolge auf eine bedingte Notfallzulassung für die Behandlung besonders schwer Erkrankter bereits Ende 2021. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete den Ansatz von Corat Therapeutics am Freitag als "besonders überzeugend".

