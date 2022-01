Corona: Virologin Brinkmann ist für Impfpflicht ab 50 Jahren Stand: 23.01.2022 09:22 Uhr Die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann hat sich für eine Corona-Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren ausgesprochen. Vorbild wäre die italienische Regelung.

"Ich bin kein Fan der Impfpflicht, aber ich bin skeptisch, ob wir mit anderen Maßnahmen wie Impfkampagnen und Aufklärung allein die Impflücke so schließen können, dass wir in ruhige Fahrwasser kommen", sagte Brinkmann der "Rheinischen Post". "Wenn alle Menschen über 50 bis zum Herbst geimpft wären, könnten wir beruhigter in den nächsten Winter gehen."

Mehr Krankenhauseinweisungen bei älteren Menschen

Brinkmann begründete ihren Verstoß mit der erhöhten Gefahr von schweren Krankheitsverläufen bei älteren Menschen. Bislang sei es überwiegend diese Altersgruppe, die die meisten Corona-Krankenhausbehandlungen notwendig mache, betonte die Professorin der Technischen Universität (TU) Braunschweig. Allerdings gab sie zu bedenken, dass auch jüngere Menschen schwer erkranken und mit einer Impfung ihr Risiko stark senken könnten. Brinkmann sitzt im Corona-Expertengremium, das die Bundesregierung berät.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.01.2022 | 11:00 Uhr