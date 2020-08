Stand: 31.08.2020 17:36 Uhr - Hallo Niedersachsen

Corona: Stärkere Kontrollen der Maskenpflicht

Der Wochenbeginn in Niedersachsen steht im Zeichen von zwei Corona-Schwerpunktthemen. Zum einen hängt die Eskalation in Berlin am vergangenen Wochenende nach. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verurteilte die Vorfälle vor dem Reichstagsgebäude scharf. Zum anderen sind nach der Rückkehr von 850.000 Schülerinnen und Schülern und rund 250.000 Berufsschülern zum eingeschränkten Regelbetrieb nach den Ferien die Jüngsten auf den Lernzug aufgesprungen: 72.500 Kinder wurden eingeschult. Das hat auch zur Folge, dass es in Bussen und Bahnen eng wird - und die Nahverkehrsbetriebe nun die Maskenpflicht konsequenter kontrollieren wollen. Bei Missachtung kommt der neue Bußgeldkatalog zum Tragen.

200 tanzen in Osnabrück - 20.000 Euro Strafe drohen

Verstöße können sehr teuer werden. Trotz Tanzverbots hat ein Diskothekenbetreiber in Osnabrück seine Gäste auf die Tanzfläche gelassen - ohne Abstand, vielfach ohne Mundschutz und die persönlichen Daten waren offenbar auch fehlerhaft erhoben. Rund 200 Menschen erwischte die Polizei bei einer Kontrolle in der Disco, die über eine Schankerlaubnis für den Kneipenbetrieb verfügte. Dem Betreiber droht eine Strafe von bis zu 20.000 Euro.

Neue Corona-Strategie: Mehr Quarantäne, weniger Tests

Derweil steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Land an. Ein Teil der Infektionen geht auf Reiserückkehrer zurück. Wer aus einem der vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete nach Deutschland kommt, ist dazu verpflichtet, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Ministerpräsidenten haben in einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aber beschlossen, ihre Teststrategie zu ändern. Sobald die Reisewelle nach den Sommerferien abgeebbt ist, wollen sie auf Quarantäne statt unmittelbare Corona-Tests setzen. Heißt: Wer aus einem Risikogebiet kommt, geht direkt in Isolation und kann frühestens nach fünf Tagen einen Test machen lassen.

Derweil hat ein Gericht das Prostitutionsverbot gekippt. In Niedersachsens Bordellen darf unter Auflagen wieder gearbeitet werden.

Messe AG plant vier Ausstellungen bis Ende des Jahres

Die Deutsche Messe AG freut sich nach vielen Absagen auf das vierte Quartal. Ab Mitte September sind Messen und Konferenzen unter bestimmten Auflagen wieder erlaubt. Ab Mitte Oktober will das Unternehmen in Hannover seine Türen für Aussteller, Fachpublikum und Besucher öffnen. Vier Veranstaltungen stehen für den Rest des Jahres noch auf dem Plan. Um diese durchführen zu dürfen, hat die Messe AG ein erweitertes Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten ausgearbeitet.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend jeweils von 10 bis 15 Uhr. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium, und würden bei Bedarf zu anderen Bereichen der Landesregierung vermittelt. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

