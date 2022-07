Corona-Sommerwelle: Das müssen Sie für den Sommerurlaub wissen

Touristische Übernachtungen sind erlaubt, die 3G-Regel ist überall entfallen. Wer trotz Buchung nicht anreisen möchte, für den gelten die vereinbarten Stornobedingungen. Betreiber können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, etwa mit einer Maskenpflicht. Eine Übersicht der Regeln in den Bundesländern gibt eine Seite der Bundesregierung. Eine detaillierte Übersicht über die Regeln in Niedersachsen finden Sie hier.

Das Auswärtige Amt informiert auf seiner Website für jedes Reiseland über die vor Ort geltenden Einreisebestimmungen. Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht zudem eine aktuelle Liste, die alle Länder aufführt, die als Virusvariantengebiete eingestuft werden.

Bei Flügen, die in Deutschland starten oder landen, gilt - ebenso wie im Zugverkehr innerhalb Deutschlands - weiterhin eine Maskenpflicht. In vielen EU-Ländern wurde dagegen auf Empfehlung der EU-Behörden die Maskenpflicht in Flugzeugen aufgehoben. Einen Überblick über die aktuellen Bestimmungen in den einzelnen EU-Länder gibt eine Website der Europäischen Union.

Nein, der gelbe Impfpass reicht als Nachweis aus, der EU-Impfnachweis als digitales Zertifikat dient vor allem dazu, Reisen innerhalb der EU zu erleichtern. Für den Zugang zu öffentlichen Räumen, wie Restaurants oder Museen, werden in einigen Ländern allerdings nur digitale Nachweise akzeptiert, weil sie besser überprüft werden können. Wichtigster Bestandteil des EU-weit gültigen Zertifikats ist der QR-Code, der die Impfung, die Genesung oder einen negativen Test nachweist. Das digitale COVID-Zertifikat ist in Arztpraxen und Apotheken in Papierform erhältlich und lässt sich digital auf dem Smartphone speichern.

Ohne eine Auffrischungsimpfung (Booster) verlieren EU-Impfzertifikate neun Monate (270 Tage) nach der Grundimmunisierung ihre Gültigkeit. Diese Regelung ist für viele Menschen für den Sommerurlaub relevant, denn nach Ablauf dieser Frist werden sie ohne Auffrischungsimpfung bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt. Das bedeutet, dass sie in vielen EU-Ländern derzeit einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen. Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern - etwa für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen - anerkannt wird, kann sich jedoch unterscheiden.

Einreisende nach Deutschland brauchen grundsätzlich keinen Nachweis mehr, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind, sofern die Einreise nicht aus einem Virusvariantengebiet erfolgt. Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor Ihrer Einreise in die Bundesrepublik Deutschland in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, sind weiterhin verpflichtet, sich an die bestehenden strengen Anmelde-, Nachweis- und Quarantäneregelungen zu halten. Die aktuellen Einreisebestimmungen sind in einer Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums zu finden.