Corona-Selbsttests starten heute an Niedersachsens Schulen Stand: 22.03.2021 09:54 Uhr Heute beginnen die ersten Schulen in Niedersachsen mit den Corona-Selbsttests. Mit ihnen sollen sowohl die Schüler als auch die Beschäftigten auf das Virus getestet werden.

Von einem flächendeckenden Einsatz sind die Schulen aber noch ein Stück entfernt, denn die Tests müssen zunächst an alle Schulen ausgeliefert werden. Außerdem müssen die Eltern dem Einsatz am Kind schriftlich zustimmen und auch die Abläufe müssen vielerorts noch koordiniert werden - vor allem in größeren Schulen mit einer entsprechend hohen Zahl von Schülerinnen und Schülern.

Tonne setzt auf Kombination aus Tests und Impfungen

Unklar ist derweil, wie der Fahrplan für die Schulen nach Ostern aussieht. Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) bezeichnete die Inzidenzwerte in Niedersachsen als "zutiefst unbefriedigend". Er hoffe auf die Impfung des Personals an den Schulen. Zusammen mit den Selbsttests soll der Unterricht auch trotz hoher Corona-Zahlen möglich sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.03.2021 | 08:00 Uhr