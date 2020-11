Corona-Schutz: Weihnachtsferien beginnen am 19. Dezember Stand: 26.11.2020 10:25 Uhr Fast überall in Deutschland beginnen die Weihnachtsferien am 19. Dezember. Darauf haben sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel geeinigt. Ziel ist es, Kontakte vor Familientreffen zu reduzieren.

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen bekommen damit zwei zusätzliche freie Tage. Denn laut Plan hätten die Weihnachtsferien erst am 23. Dezember beginnen sollen. "Wir möchten allen Kindern und Jugendlichen die Chance geben, ihre Großeltern an Weihnachten zu sehen, ohne sie zu gefährden", begründete Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) diese Entscheidung. "Natürlich klappt das nur, wenn man sich in den dann schulfreien Tagen bis Weihnachten sehr zurückhält, was direkte Kontakte mit anderen anbelangt." Außer in Bremen und Thüringen ist in allen Bundesländern der 18. Dezember der letzte Schultag.

AUDIO: Tonne: Auf Antrag sind zwei Tage mehr Weihnachtsferien möglich

Befreiung vom Präsenzunterricht ab 17. Dezember möglich

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wies einschränkend darauf hin, dass die Zeitspanne von fünf Tagen zwischen dem letzten Schultag und Heiligabend zwar gut sei. Doch nach aktueller Erkenntnislage biete auch dies keine ausreichende Sicherheit für den Infektionsschutz. Deshalb gibt es für Familien in Niedersachsen, die an Weihnachten Angehörige aus Risikogruppen treffen wollen, die Möglichkeit, ihre Kinder bereits am 17. und 18. Dezember vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Dafür müsse ein formloser Antrag gestellt werden. Dann bleiben für die Schüler bis Heiligabend acht Tage Zeit, um sich zu isolieren. "Das kommt einem hohen Maß an Sicherheit gleich und kann ein weiterer Baustein sein für ein gemeinsames Weihnachtsfest mit möglichst wenig Angst vor dem Coronavirus", sagte Tonne.

Notbetreuung am 21. und 22. Dezember

Für all jene, die auf den ursprünglich geplanten Ferienstart am 23. Dezember angewiesen sind, gibt es die Möglichkeit, eine Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Diese steht Erst- bis Sechstklässlern am Montag, 21., und Dienstag, 22. Dezember, zur Verfügung. Nach derzeitigem Stand beginnt der Unterricht nach den Ferien wieder regulär am Montag, 11. Januar.

