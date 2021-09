Corona: Niedersachsen stoppt Entschädigungen für Ungeimpfte Stand: 22.09.2021 19:32 Uhr Nicht gegen Corona geimpfte Personen sollen in Niedersachsen vom 11. Oktober an keinen Ersatz mehr für Verdienstausfälle wegen einer angeordneten Quarantäne bekommen.

Das teilte Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch mit. Zuvor hatten die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern in einer Videokonferenz mehrheitlich ein Ende der Entschädigungszahlungen für Nicht-Geimpfte beschlossen. Greifen soll dies dem Beschluss zufolge bundesweit spätestens ab November - für alle, für die es eine Impfempfehlung gibt und die sich auch impfen lassen können. In Niedersachsen tritt die neue Regelung bereits am 11. Oktober in Kraft.

Behrens rechtfertigt Entscheidung

Niedersachsen trage den Beschluss vollumfänglich mit, betonte Behrens. "Wir werden die Entschädigungszahlungen nach Paragraf 56 Infektionsschutzgesetz für Ungeimpfte, die als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt wurden, deshalb zum 11. Oktober einstellen." Spätestens bis zu diesem Datum hätten alle Menschen im erwerbsfähigen Alter in Niedersachsen die Gelegenheit gehabt, sich impfen zu lassen und damit eine Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt zu vermeiden. Damit sei die Einstellung der Entschädigungszahlungen auch rechtlich geboten, hieß es. Menschen, die an Covid-19 erkranken, erhalten im Gegensatz zu Kontaktpersonen dagegen weiter ihre Lohnfortzahlung.

Erneuter Aufruf zur Impfung

Am 11. Oktober enden nach Angaben von Behrens auch die kostenlosen Corona-Tests für alle Erwachsenen, die sich impfen lassen können. Die Gesundheitsministerin rief alle noch ungeimpften Menschen erneut dazu auf, sich so schnell wie möglich gegen Covid impfen zu lassen. "Sie schützen mit einer Impfung nicht nur sich selbst und ihre Familie und Freunde vor einer gefährlichen Infektionskrankheit", sagte Behrens. "Sie tragen auch dazu bei, dass wir alle gemeinsam durch den Herbst und Winter kommen, ohne eine Überlastung unseres Gesundheitssystems fürchten zu müssen."

