Corona: Neue Variante XBB.1.5. in Niedersachsen nachgewiesen Stand: 13.01.2023 10:59 Uhr Erstmals wurde in Niedersachsen die neue Coronavirus-Variante XBB.1.5 nachgewiesen. Das teilte das Landesgesundheitsamt (NLGA) heute mit. Bisher gibt es keine Hinweise auf schwerere Erkrankungsverläufe.

Fabian Fell, Präsident des NLGA, geht davon aus, dass die neue Variante das Infektionsgeschehen in Niedersachsen künftig bestimmen wird. So habe XBB.1.5 einen Selektionsvorteil gegenüber anderen Covid-19-Varianten. "Wie schnell und wann diese Variante das Infektionsgeschehen dominieren wird, lässt sich aktuell nicht prognostizieren, aber wir werden die Ausbreitung weiterhin genau beobachten", erklärte Fell. Sowohl das Landesgesundheitsamt als auch Privatlabore in Niedersachsen führen Varianten-Sequenzierungen durch.

XBB.1.5 ist eine Omikron-Subvariante

Bei XBB.1.5 handelt es sich um eine Omikron-Subvariante. Laut Covid-19-Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagabend macht sie in Deutschland bisher 1 Prozent der nachgewiesenen Fälle aus. Erstmals wurde XBB.1.5 in den USA entdeckt und breitet sich inzwischen auch in Europa aus. Aktuell gibt es noch keine Hinweise auf schwerere Erkrankungsverläufe im Vergleich zu anderen Omikron-Varianten.

Behrens wegen neuer Corona-Subvariante gelassen

Niedersachsen Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte die neue Sublinie des Coronavirus kürzlich als "keine besorgniserregende Variante" eingestuft. Eine Ausbreitung des Omikron-Subtyps XBB.1.5 werde sich vermutlich nicht "in den Krankenhäusern widerspiegeln", sagte die Ministerin dem NDR Niedersachsen am Montag. Und erst am Donnerstag kündigte Behrens das Ende der Corona-Isolationspflicht in Niedersachsen zum Monatswechsel an. Auch die Maskenpflicht im Nahverkehr soll im Februar fallen.

