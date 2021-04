Corona-Krise: Gastronomen schicken Kochtöpfe an Politiker Stand: 27.04.2021 11:45 Uhr Gastwirte aus ganz Niedersachsen verschicken heute aus Protest mehr als 1.000 leere Kochtöpfe an Landes- und Bundespolitiker. Zu der Aktion hat der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga aufgerufen.

Rund ein Viertel der Betriebe stehe wegen der coronabedingten Schließungen inzwischen kurz vor dem Aus, sagte der niedersächsische Dehoga-Chef Rainer Balke. Es brauche jetzt von der Politik ein Konzept zur Wiedereröffnung. Pfingsten sei der letzte Termin, um die Branche zu retten, dann müssten die Hotels und Gaststätten wieder aufmachen. Kein Betrieb könne sieben Monate von Rücklagen und Überbrückungshilfen leben, sagte Balke. Die Außengastronomie müsse so schnell wie möglich wieder öffnen.

Töpfe auf dem Weg zu Weil und Althusmann

Viele der rund 5.500 Betriebe in Niedersachsen machen bei der Aktion mit. Die Landes- und Bundespolitiker bekommen die leeren Kochtöpfe entweder persönlich überreicht oder per Post zugeschickt. Beigelegt ist die Bitte, sie gefüllt mit Rezepten und Ideen für einen Weg aus der Krise wieder zurückzuschicken. Allein zu Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und zu Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sollen per Post jeweils rund 50 Kochtöpfe unterwegs sein.

Videos 3 Min Betriebsschließung: Hamelner Gastronom verklagt Versicherung Die Versicherung wollte bei der Corona-bedingten Schließung nicht einspringen. Der Kläger bekam in erster Instanz Recht. (16.02.2021) 3 Min

CDU-Fraktionsvize Thiele bekommt Topf in Wiesmoor

Im ostfriesischen Wiesmoor erhielten Aurichs Landrat Olaf Meinen (parteilos) und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Landtags-CDU Ulf Thiele Kochtöpfe überreicht. Meinen setzt in seinem Rezept auf Modellkommunen, außerdem will er die Inseln für getestete Personen öffnen lassen. Thiele wünscht sich mehr Rechte für Geimpfte, tagesaktuelle Tests und ein schrittweises Vorgehen. Für mehr finanzielle Unterstützung vom Land sieht er dagegen keinen Spielraum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.04.2021 | 12:00 Uhr