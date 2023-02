Corona: Keine Maskenpflicht mehr im Nah- und Fernverkehr Stand: 02.02.2023 06:59 Uhr Corona in Niedersachsen: Seit heute ist die Maskenpflicht im Nahverkehr in Bus und Bahn sowie bundesweit im öffentlichen Fernverkehr aufgehoben. Im Gesundheitswesen gilt sie weiterhin.

Laut Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) ändere das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr nichts am positiven Nutzen der Mund-Nasen-Bedeckung. Die Politik gebe die Entscheidung für verantwortliches Handeln an die Menschen im Land zurück. "Die Menschen sollten sich nach wie vor eine Maske, vielleicht als Accessoire zum Anzug oder zum Kleid, in die Handtasche stecken", sagte Philippi dem NDR in Niedersachsen.

AUDIO: Philippi: Bund und RKI müssen Umgang mit Pandemie untersuchen (6 Min) Philippi: Bund und RKI müssen Umgang mit Pandemie untersuchen (6 Min)

Neue Regelung schaffe laut Lies Orientierung

Mit einer einheitlichen Regelung schaffe die Landesregierung klare Orientierung, hatte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) zu der Entscheidung gesagt. Es sei unbestritten, dass Masken weiterhin vor der Ausbreitung von Infektionen schützten, das sei aber fortan eine persönliche Entscheidung. Seit Ende April 2020 war das Tragen einer Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Niedersachsen Pflicht.

Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen gilt weiterhin

Die Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen gilt weiterhin. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hatte kürzlich die Aufhebung der Regel gefordert. Niedersachsens Gesundheitsminister Philippi hält eine Diskussion darüber für unangebracht. "Ich würde da ein bisschen zu Gelassenheit raten. Ich würde jetzt nicht anfangen, mich um drei oder vier Wochen wegen der Maskenpflicht zu streiten", sagte er. Das Gesetz laufe ohnehin am 7. April aus. Die Maskenpflicht im Gesundheitswesen ist über das Infektionsschutzgesetz geregelt und damit Bundessache.

Keine Isolationspflicht mehr in Niedersachsen

Bereits am Mittwoch lief in Niedersachsen die Isolationspflicht aus. Wer sich mit Corona infiziert, muss sich nicht mehr häuslich isolieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.02.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Bahnverkehr Coronavirus Öffentlicher Nahverkehr